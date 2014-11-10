Полицейские задержали в Ленобласти отца и сына с применением табельного оружия

В отношении мужчин составлено несколько административных протоколов.

В ночь на субботу, 15 июля, на 7 км. автодороги "Ям-Ижора-Никольское" в Тосненском районе Ленобласти экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль "ВАЗ 2114" за грубое нарушение ПДД. Водитель полностью проигнорировал требование полицейских и уехал от стражей порядка на полной скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители организовали преследование авто с включёнными световыми и звуковыми сигналами. В 03:00 на 1 км. автодороги "Подъезд к дер. Мишкино" были произведены выстрелы из табельного оружия по колёсам преследуемого автомобиля, после чего он был остановлен. Водитель и пассажир успели скрыться в лесном массиве. Позже их задержали в одном из садоводческих товариществ Тосненского района. Нарушителями оказались 40-летний местный житель и его 18-летний сын.

В отношении старшего члена семьи составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). В отношении его сына составлены сразу несколько административных протоколов по КоАП РФ: по ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), по ч. 4 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), по ч. 2 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти