Военнослужащие ВСУ рассказали о работе беспилотников на СВО.

Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на атаки российской армии из-за отсутствия у солдат достаточного количества боеприпасов. Соответствующее заявление сделал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на украинских военнослужащих. В армии киевского режима уточнили, что ситуацию на поле боя осложняет эффективная работа беспилотников, а в особенности - "Ланцетов". Эти дроны уничтожают оставшуюся технику ВСУ. Боец ВСУ подтвердил сведения о том, что одновременно на участок прилетает два или три БПЛА, которые бьют по объектам артиллерии.

Нам морально очень трудно. Мы не можем отвечать на огонь врага, так как нам не хватает снарядов. Мы не можем реагировать на наступление русских, поскольку у нас недостаточно боеприпасов. По этой причине в нашей пехоте умирает множество солдат. боец ВСУ

Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten