"Метрострою" разрешили возобновить работы на Красносельско-Калининской ветке

Перерыв в строительстве метро составил две недели.

На Красносельско-Калининской линии возобновилась проходка соединительной ветки. "Метрострой" устранил нарушения, которые были выявлены Ростехнадзором, и вновь приступил к работе, сообщила пресс-служба предприятия.

Ростехнадзор выдал предписание прекратить исполнительное административное наказание в виде приостановления деятельности и разрешил возобновить ее с 14 августа. Оно вступило в силу буквально час назад, в 12 часов дня.

Специалисты занимаются проходной соединительной ветки в сторону станции "Нарвская".

Напомним, в начале августа Ростехадзор потребовал остановить работы на "коричневой ветке". Нарушения были найдены при проверке шахты №845 бис. По предварительным данным, ведомство было недовольно тем, что тоннели копают быстрее, чем подводят под него вентиляцию и аварийное оповещение.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv