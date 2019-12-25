"Метрострой" приостановил проходку на юго-западе и сменил акционеров

Пауза в проходке обозначилась после визита Ростехнадзора.

"Метрострой" остановил проходческий щит на участке Красносельско-Калининской линии петербургского метро. По информации "Фонтанки", работами оказался недоволен Ростехнадзор, поскольку тоннель копают быстрее, чем подводят под него вентиляцию и аварийное оповещение.

Ведомство потребовало приостановить проходку, устранить найденные нарушения и, после очередного визита и проверки, продолжать работы. Работа над ошибками займет предположительно неделю. Отмечается, что подобные паузы в работе на "коричневой" ветке уже случались, например, в январе. Тогда руководство компании и рабочие спорили о задержке зарплат и о техническом согласовании. В "Метрострое" и в 2018 году запрещали рабочим бастовать, чтобы остановка производства не повлекла осадку грунта и прочие неприятности.

Во время приостановки работ акционеры "Метростроя" взялись перераспределять акции компании. Как рассказало СМИ, долю (13,62%) в уставном капитале отдал гендиректор предприятия и отец ныне арестованного Николая Александрова Вадим Александров. Свои проценты акционер передал Ольге Александровой, тезке супруги находящегося под домашним арестом бывшего начальника компании.

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Фото: Piter.TV