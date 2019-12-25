Территорию у метро "Проспект Большевиков" ждет масштабное благоустройство в 2021 году

Территорию у станции метро "Проспект Большевиков" ждет благоустройство. Речь идет о пешеходном пространстве около станции.
Комитет по благоустройству представил несколько эскизов проекта.
Начало работ запланировано на 2021-й год. У метро планируется создать зеленую зону с местом для отдыха горожан. На данный момент дорожники решают локальные задачи по устранению дефектов покрытия.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году.
Фото: комитет по благоустройству / VK
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