Территорию у метро "Проспект Большевиков" ждет масштабное благоустройство в 2021 году

Сейчас специалисты устраняют дефекты дорожного покрытия.

Территорию у станции метро "Проспект Большевиков" ждет благоустройство. Речь идет о пешеходном пространстве около станции.

Комитет по благоустройству представил несколько эскизов проекта.

Начало работ запланировано на 2021-й год. У метро планируется создать зеленую зону с местом для отдыха горожан. На данный момент дорожники решают локальные задачи по устранению дефектов покрытия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году.

Фото: комитет по благоустройству / VK