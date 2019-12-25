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Территорию у метро "Проспект Большевиков" ждет масштабное благоустройство в 2021 году
Сегодня, 12:06
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nadezhda_sib

Территорию у метро "Проспект Большевиков" ждет масштабное благоустройство в 2021 году

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Сейчас специалисты устраняют дефекты дорожного покрытия.

Территорию у станции метро "Проспект Большевиков" ждет благоустройство. Речь идет о пешеходном пространстве около станции.

Комитет по благоустройству представил несколько эскизов проекта. 

Начало работ запланировано на 2021-й год. У метро планируется создать зеленую зону с местом для отдыха горожан. На данный момент дорожники решают локальные задачи по устранению дефектов покрытия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году. 

Фото: комитет по благоустройству / VK 

Теги: благоустройство, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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