Во Фрунзенском районе возобновили строительство метрополитена

"Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская" должны открыться до конца августа 2019 года.

Во Фрунзенском районе Петербурга возобновили строительство трех станций метро. Об этом сообщает издание "Форпост Северо-Запад".

Станции "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская" должны быть сданы к концу августа 2019 года. Их строительством занимается компания "Метрострой". Организация пока не может начать полноценную работу из-за финансовых проблем, которые не позволяют выплатить зарплату сотрудников. Однако сейчас эти вопросы решаются.

Ранее мы писали, что проект метро "Шуваловский проспект" создадут за 24 миллиона рублей.

Видео: Piter.TV