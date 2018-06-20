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Во Фрунзенском районе возобновили строительство метрополитена

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"Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская" должны открыться до конца августа 2019 года.

Во Фрунзенском районе Петербурга возобновили строительство трех станций метро. Об этом сообщает издание "Форпост Северо-Запад".

Станции "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская" должны быть сданы к концу августа 2019 года. Их строительством занимается компания "Метрострой". Организация пока не может начать полноценную работу из-за финансовых проблем, которые не позволяют выплатить зарплату сотрудников. Однако сейчас эти вопросы решаются.

Ранее мы писали, что проект метро "Шуваловский проспект" создадут за 24 миллиона рублей.

Видео: Piter.TV

Теги: метро петербурга, строительство метро, фрунзенский радиус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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