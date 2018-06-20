Проект метро "Шуваловский проспект" создадут за 24 миллиона рублей

Заявки принимаются до 22 апреля.

В Петербурге ищут подрядчика, который подготовит часть проектной документации для строительства станции метро "Шуваловский проспект" Фрунзенско-Приморской линии. Об этом стало известно из проекта, размещенного на сайте госзакупок.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на этот проект готов выделить 23,7 миллиона рублей. Заявки на участие будут приниматься до 22 апреля, а уже спустя восемь дней (30 апреля) будет объявлен победитель.

Станция метро "Шуваловский проспект" должна быть введена в работу к 2025 году. Проект строительства должен быть разработан к ноябрю 2019 года

Ранее на Piter.TV: "Метрострою" разрешили достроить Фрунзенский радиус метро.

Фото: Piter.TV