"Метрострой" показал возведение конструкций станционного комплекса "Путиловской"

На Красносельско-Калининской линии пока появляется камера сдвижки.

Стало известно, какие работы проводит "Метрострой" у новой станции подземки "Путиловская". В настоящее время идет возведение конструкций станционного комплекса. Сообщение об этом появилось 8 октября на странице "Метростроя" в соцсети "ВКонтакте".

В левом перегонном тоннеле Красносельско-Калининской линии сотрудники возводит камеру сдвижки. Разрабатывается порода под 26-е кольцо из 45. После этого начнётся переборка под диаметр бокового станционного тоннеля в 9,8 метров, написали в "Метрострое".

До этого мы сообщали, что в Петербурге завершена проходка к тоннелю у станции "Путиловская". В "Метрострое" отмечали, что до начала соединительной ветки остаётся установить 62 кольца. После планируется, что тоннельный отряд передаст щит Горно-строительному управлению и перейдёт на шахту № 842. "Путиловская" будет расположена на "коричневой" ветке и будет пересадочной к станции "Кировский завод". Её намерены ввести в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский "Метрострой" уладил конфликт с московским заказчиком. Компании обсудили условия продолжения работ по контракту на строительство участка метро в Москве. Итог переговоров устроил обе стороны, сейчас оформляются указанные договоренности.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро