Петербургский "Метрострой" уладил конфликт с московским заказчиком

Ранее появилась информация, что московский заказчик хочет расторгнуть контракт с петербургской компанией.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что "Метрострой" и АО "Управление развития строительных технология" уладили конфликт. Об этом сообщила петербургская компания на официальной странице в соцсети.

Компании обсудили условия продолжения работ по контракту на строительство участка метро в Москве. Итог переговоров устроил обе стороны, сейчас формально оформляются указанные договоренности. По дополнительному соглашению изменен также порядок расчета стоимости выполняемых работ, в том числе новые сроки завершения необходимых работ.

Ранее мы писали, что "Метрострой" может потерять московского заказчика.

Фото: СПб Метрострой / VK