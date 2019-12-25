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Петербургский "Метрострой" уладил конфликт с московским заказчиком
Сегодня, 18:30
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smirenny

Петербургский "Метрострой" уладил конфликт с московским заказчиком

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Ранее появилась информация, что московский заказчик хочет расторгнуть контракт с петербургской компанией.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что "Метрострой" и АО "Управление развития строительных технология" уладили конфликт. Об этом сообщила петербургская компания на официальной странице в соцсети.

Компании обсудили условия продолжения работ по контракту на строительство участка метро в Москве. Итог переговоров устроил обе стороны, сейчас формально оформляются указанные договоренности. По дополнительному соглашению изменен также порядок расчета стоимости выполняемых работ, в том числе новые сроки завершения необходимых работ. 

Ранее мы писали, что "Метрострой" может потерять московского заказчика.

Фото: СПб Метрострой / VK 

Теги: метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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