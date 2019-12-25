"Метрострой" может потерять московского заказчика

Компания должна была построить двухпутные тоннели.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что столичная компания планирует разорвать контракт с петербургским "Метростроем".

Московские коллеги обвинили петербургских специалистов в нарушении условий контракта и заявили о его расторжении в одностороннем порядке. В "Метрострое" с обвинением не согласны и отмечают, что работы идут не только по плану, но даже с опережением. Специалисты готовят ответ и хотят продолжить работу. "Метрострой" настроен на переговоры и урегулирование вопросов.

Отметим, что петербургская компания должна построить двухпутные тоннели от станции "Можайская" до переходной камеры за станцией "Давыдково".

Ранее мы писали, что "Петровна" поможет проложить тоннель от "Театральной" до "Спасской".

Фото: СПб Метрострой / VK