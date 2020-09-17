"Петровна" поможет проложить тоннель от "Театральной" до "Спасской"

Работы на перегоне ведутся круглые сутки.

Тоннелепроходческий комплекс "Петровна" поможет проложить тоннель от станции метро "Театральная" до станции "Спасская". Об этом сообщила пресс-служба "Метростроя".

Свои первые 900 метров машина прошла на участке левого перегонного тоннеля. Теперь "Петровне" предстоит соорудить еще 800 метров тоннеля, но уже на правом перегоне.

Главное отличие "Петровны" от более старых машин заключается в том, что у нее не электрический, а гидравлический привод. Благодаря этому работы на перегоне ведутся круглые сутки.

Станция метро "Театральная" появится между действующей станцией "Спасская" и строящейся "Горный институт". Ее открытие запланировано в Петербурге на 2024-2025 гг.

Ранее "Метрострой" показал ход строительства "Театральной".

Видео: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро