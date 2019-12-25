"Метрострой" показал ход строительства "Театральной"

Сейчас на будущей станции завершена проходка тягово-понизительной подстанции.

Представители компании "Метрострой" в соцсети "ВКонтакте" рассказали о ходе работ на будущей станции метро "Театральная" в Петербурге. Как стало известно из сообщения 15 сентября, завершена проходка тягово-понизительной подстанции. Теперь в будущем здесь появится оборудование, питающее будущую электроэнергией.

В настоящее время осуществляется монтаж 10-го кольца диаметром 8,5 метра. В скором времени в большом станционном тоннеле (БСТ) также будет применяться опережающее крепление, как и при проходке среднего станционного (ССТ).

Параллельно БСТ в уже пройденной части ССТ установлены ригельные подкрепления. После установки кольца №134 (64 кольцо из 197), проходку остановили для выполнения очередного этапа опережающего бурения. Сейчас бурится 17-я скважина из 28-ми – сообщили в "Метрострое".

К 1 сентября для ТПП установлены все 86 колец диаметром 8,5 метров и возведена торцевая стена, в которой оставлен проем для будущего людского прохода.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Харлашкин, в прошлом руководивший компанией "Метрострой", получил должность начальника Управления Ленинградской области по транспорту.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро