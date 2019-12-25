Бывший глава "Метростроя" Сергей Харлашкин получил должность главы Управления по транспорту Ленобласти

Новый руководитель уже побывал на совещании по вопросам строительства ТПУ "Девяткино".

Сергей Харлашкин, в прошлом руководивший компанией "Метрострой", получил должность начальника Управления Ленинградской области по транспорту. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В день назначения чиновник побывал на совещании с зампредом Михаилом Москвиным по будущему строительству ТПУ "Девяткино". Руководители обсудили вопросы каблирования ЛЭП от КАД до шоссе в Лаврики, а также трассировку подъезда к ТПУ.

Перед работами будут проведены все необходимые расчеты. Возможно, что новая дорога будет предназначена только для общественного транспорта.

Добавим, что Харлашкин был гендиректором "Метростроя" в января по август 2020 года. До этого он руководил комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

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Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга