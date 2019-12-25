За проезд на автобусах в Ленобласти можно будет расплатиться картой

Бесконтактные технологии появятся на 11-ти маршрутах.

На 11-ти маршрутах Ленинградской области введены технологии бесконтактной оплаты. Теперь за проезд на автобусе можно будет расплатиться картой, телефоном или Smart-часами. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Терминалы будут установлены в 70 автобусах за счет перевозчика "Вест-Сервис". Всего они перевозят по 30 тысяч пассажиров каждый месяц.

Отметим, что 6 из 11-ти маршрутов затрагивают и Петербург. Так, бесконтактная оплата появится на маршруте №565 "Кировск – Петербург", 579 "Приладожский – Петербург", 681 "Войскорово – Петербург", 546 "Тайцы – Петербург", 682

"Никольское – Петербург", 486 "Кипень – Петербург".

Оставшиеся 5 маршрутов стартуют в Гатчине на Варшавском вокзале и следуют в Кипень (№353), на улицу Костюшко (431), в Волосово (524), Глумицы (526), Павловск (529).

Кроме того, в следующем месяце планируется запуск приложения "ЛенОблтранспорт". Его пользователи смогут также оплатить проезд и построить необходимый маршрут.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург стал одним из лидеров по контейнерным перевозкам.

Фото: Piter.TV