Петербург стал одним из лидеров по контейнерным перевозкам

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Северная столица попала в рейтинг лидеров по контейнерным перевозкам. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга" Виктория Федорова в рамках Международного форума "TRANSTEC".
Федорова отметила, что в топ-3 перевозчика входят Петербург, Владивосток, Новороссийск.
Петербург, Владивосток, Новороссийск — восточные лидеры по контейнерным перевозкам
Виктория Федорова, первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга".
Отмечается, что первое место о тоннажу занимает уголь.
Ранее мы сообщали о том, что экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти.
Фото:pixabay
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