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Петербург стал одним из лидеров по контейнерным перевозкам
Сегодня, 11:31
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Петербург стал одним из лидеров по контейнерным перевозкам

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Первое место по тоннажу занимает уголь.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Северная столица попала в рейтинг лидеров по контейнерным перевозкам. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга" Виктория Федорова в рамках Международного форума "TRANSTEC".

Федорова отметила, что в топ-3 перевозчика входят Петербург, Владивосток, Новороссийск.

Петербург, Владивосток, Новороссийск — восточные лидеры по контейнерным перевозкам

Виктория Федорова, первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга".

Отмечается, что первое место о тоннажу занимает уголь.

Ранее мы сообщали о том, что экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти.

Фото:pixabay

Теги: владивосток, контейнерные перевозки, новороссийск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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