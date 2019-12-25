Петербург стал одним из лидеров по контейнерным перевозкам

Первое место по тоннажу занимает уголь.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Северная столица попала в рейтинг лидеров по контейнерным перевозкам. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга" Виктория Федорова в рамках Международного форума "TRANSTEC".

Федорова отметила, что в топ-3 перевозчика входят Петербург, Владивосток, Новороссийск.

Петербург, Владивосток, Новороссийск — восточные лидеры по контейнерным перевозкам Виктория Федорова, первый заместитель генерального директора компании "Усть-Луга".

Отмечается, что первое место о тоннажу занимает уголь.

Ранее мы сообщали о том, что экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти.

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