Экологи составят черный список родников Петербурга и Ленобласти

Это поможет получить более достоверные данные, позволяющие зафиксировать уровень предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в Северной столице экологи намерены составить чёрный список родников. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские Ведомости".

Экологи провели необходимые исследования совместно с представителями некоммерческой экологической организации "Друзья Балтики". Работы состоялись в рамках проекта "Чистые родники – здоровая Балтика", который поддерживает Фонд президентских грантов.

Как оказалось, уровень pH занижен в десяти родниках. Эксперты отмечают, что такую воду можно пить, но лучше избегать ее контакта с металлами. В итоге специалисты заявили, что в Северной столице только 9 родников, которые полностью соответствуют СанПиНу.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю из Петербурга вывезли 27 кг опасных отходов.

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