В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге завершена проходка к тоннелю у станции "Путиловская". Об этом сообщают в группе "Метрострой".
В компании отметили, что до начала соединительной ветки остаётся установить 62 кольца. После планируется, что тоннельный отряд передаст щит Горно-строительному управлению и перейдёт на шахту № 842.
"Путиловская" будет расположена на "коричневой" ветке. Её намерены ввести в эксплоатацию в сентябре 2023 года.
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Фото:сообщество "Метрострой. История петербургского метро"/вк
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