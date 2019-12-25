Сейчас на теплоходе находятся 9 мужчин и повар Надежда.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что на Неве пришлось изолировать экипаж пришвартованного теплохода из-за коронавируса у механика. Об этом сообщает "Фонтанка".

В настоящее время, экипаж пришвартованного на Октябрьской набережной теплохода ожидает результатов теста на COVID-19. Владелец судна попросил работников уйти по домом и принудительно самоизолироваться. Сейчас на теплоходе находятся 9 членов экипажа и повар Надежда. Отметим, что среди них всего лишь один человек из Петербурга. остальным для самоизоляции необходимо преодолеть сотки километров.

По предварительным данным, завтра экипаж посетят медики.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.

Фото:pixabay