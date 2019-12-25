В Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер

При этом в городе такая проблема существует много лет.

Больницам Петербурга не хватает 3000 медсестер, а стационарам, которые работают с коронавирусом - 280 сестер. Об этом сообщила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью городского комитета по здравоохранению Ирина Бубликова.

Ирина Бубликова отметила, что такая проблема в городе существует уже много лет. В этом году медколледжи выпустят 2437 медицинских сестер, многие из них уже работают. На обучение примут еще около 3000 человек.

Эксперт: "Массовые заражения среди медсестер в Петербурге связаны с проблемами логистики".

Фото: Piter.TV