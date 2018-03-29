Эксперт: "Массовые заражения среди медсестер в Петербурге связаны с проблемами логистики"

Озвучена причина, почему в Петербурге коронавирусом болеют медсестры.

Заболеваемость коронавирусом среди медсестёр в Петербурге связана с проблемами логистики. Об этом заявила президент Профессиональной региональной общественной организации медицинских работников Петербурга Галина Подопригора.

Медсёстрам пришлось полностью изменить свою работу. <…>Здесь администрация принимала активное участие, когда была правильная расстановка: где снимать средства индивидуальной защиты, кто будет обрабатывать, как их менять. Здесь были допущены ошибки. Галина Подопригора

Подопригора также отметила, что медперсонал жаловался на нехватку работников. На данный момент эта проблема решается.

В Петербурге 170 студентов последних курсов отправили помогать врачам в больницы.

Фото: Piter.TV