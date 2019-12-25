В Петербурге 170 студентов последних курсов отправили помогать врачам в больницы

Вопрос кадров решался на протяжении 1,5 месяцев.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге 170 студентов отправили помогать врачам в больницы. Об этом заявил директор Института сестринского образования Первого Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Ильдар Миннуллин.

Нам пришлось активизировать свою деятельность о допуске лиц, не завершивших образование... отметил Миннуллин.

Также директор Института сестринского образования Первого Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова отметил, что он намерен закрепить за студентами последних курсов право трудоустраиваться в больницах.

Напомним, что ранее в России вышел приказ, который позволяет брать на работу медвыпускников без диплома.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подтвердили еще пять смертей от коронавируса.

Фото:Piter.TV