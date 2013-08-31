"Метрострой" подвел итоги года по строительству в Петербурге

Известно, что специалисты уже приводят в порядок "Чернышевскую".

В пресс-службе "Метрострой Северной столицы" рассказали, каких успехов достиг Петербург в строительстве подземки за 2022 год. Строителям удалось завершить основные горнопроходческие работы на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях.

На станции "Большой проспект" уже идет подготовка к строительству вестибюля и монтажу эскалаторов. Также в ближайшее время специалисты начнут возводить внутренние конструкции служебных помещений. Проект планируют сдать в 2024 году.

На станциях "Юго-Западная" и "Путиловская" строители обустраивают станционный комплекс. На "Театральной" на первом пути завершили раскрытие пассажирских проемов, на втором пути работы почти завершены.

Кроме того, уже стартовала реконструкция станции "Чернышевская".

Ранее на Piter.tv: весной 2023 года в Петербурге продолжат строительство "зелёной" ветки метро.

Фото: Piter.tv