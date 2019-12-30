Строители продолжают работу над новой станцией подземки.

"Метрострой" начал проходку наклонного хода станции "Горный институт". Данные работы будут вестись в течение нескольких месяцев. У строителей уйдет на выполнение задания минимум два месяца.

Напомним, что тоннель соединит строящийся объект "Горный институт" с вестибюлем. В январе 2020 года рабочие закончили создание участка перегонного тоннеля по Лахтинско-Правобережной линии от новой станции подземки. Завершение этого этапа позволит начать оборот подвижного состава. Когда достроят станцию "Шкиперская", тоннель будет выполнять функцию перегонного.

Ранее Piter.tv писал о том, что вестибюль станции метро "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в мае.

Фото: Piter.tv

