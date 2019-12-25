"Метрострой Северной столицы" начал закупать материалы для строительства подземки

В сентябре компания опубликовала 9 лотов.

Петербургская компания "Метрострой Северной столицы" приступила к закупке материалов для строительства подземки. Информация появилась на сайте госзакупок.

В сентябре этого года компания опубликовала 9 лотов общей стоимостью более 250 млн рублей. Самый крупный лот – поставка арматуры на 138,7 млн рублей, также компания нуждается в цементе на 44 млн рублей, щебне на 22,5 млн рублей, песке на 8,2 млн рублей, самоспасателях на 14,3 млн рублей, винипласте на 5,1 млн рублей. В конце августа компания нуждалась в спецодежде для сотрудников (47 млн рублей). Напомним, в Петербурге до 2032 года хотят открыть 12 станций метро.

На днях "Метрострой Северной столицы" начала переводить сотрудников из "Метрострой". Как рассказали в компании, сотрудники не только подпишут трудовой договор, но и пройдут медицинский осмотр непосредственно на производственных площадках.

Фото: Piter.tv