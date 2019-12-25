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"Метрострой Северной столицы" пообещал финансово помочь сотрудникам в переходный период
Сегодня, 13:23
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"Метрострой Северной столицы" пообещал финансово помочь сотрудникам в переходный период

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Ранее в соцсетях появлялись жалобы на задержку зарплаты в новой компании.

"Метрострой Северной Столицы" выплатит сотрудникам премию для того, чтобы поддержать их при переходе из ОАО "Метрострой" в новую компанию. Об этом сообщила пресс-служба МССС.

10 ноября сотрудникам пообещали выплатить заработную плату, а 11 ноября — премию. По словам гендиректора АО "МССС" Владимира Шмидта, в компании хотят поддержать сотрудников в переходный период и потому готовы взять на себя дополнительные финансовые обязательства.

На данный момент из "Метростроя" перешли более 3200 работников. Прием будет продолжаться до конца года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный подписал контракт с новой компанией "Метрострой Северной столицы". 

Фото: Piter.TV

Теги: метростроители, метрострой северной столицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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