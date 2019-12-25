"Метрострой Северной столицы" пообещал финансово помочь сотрудникам в переходный период

Ранее в соцсетях появлялись жалобы на задержку зарплаты в новой компании.

"Метрострой Северной Столицы" выплатит сотрудникам премию для того, чтобы поддержать их при переходе из ОАО "Метрострой" в новую компанию. Об этом сообщила пресс-служба МССС.

10 ноября сотрудникам пообещали выплатить заработную плату, а 11 ноября — премию. По словам гендиректора АО "МССС" Владимира Шмидта, в компании хотят поддержать сотрудников в переходный период и потому готовы взять на себя дополнительные финансовые обязательства.

На данный момент из "Метростроя" перешли более 3200 работников. Прием будет продолжаться до конца года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный подписал контракт с новой компанией "Метрострой Северной столицы".



Фото: Piter.TV