Смольный подписал контракт с новой компанией "Метрострой Северной столицы"

Теперь новая компания, большинство акций которой принадлежит городу, является единственным генподрядчиком на строительство метро.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заключил договор с "Метростроем Северной столицы" как с единственным генподрядчиком на строительство городской подземки. Об этом 29 октября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в дорожно-транспортном блоке.

Ранее город окончательно расторг контракт с "Метростроем", который ранее строил станции в Петербурге. Большинство сотрудников обанкротившейся организации уже перешло в новую компанию. Сотрудники получат полисы добровольного медицинского страхования, и им будет обеспечено страхование жизни. Кроме того, в МССС предусмотрены выплаты по больничному листу и различные "стимулирующие мероприятия".

В группе "Метрострой Северной Столицы" в "ВКонтакте" уже начали появляться первые жалобы на задержку зарплаты. В МССС обещали разобраться.

К 2024 году в Петербурге силами "Местростроя Северной столицы" планируют открыть три станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". На эти цели выделят 150 млрд рублей.

Фото: Piter.TV