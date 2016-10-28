В Петербурге окончательно расторгли контракты с "Метростроем" на строительство станций метро

Заказчик расторг контракты их-за "неисполнения обязательств".

Смольный в начале недели окончательно расторг контракты с "Метростроем" на строительство новых станций и переоборудование шахт. Информация была опубликована на сайте госзакупок. На это обратила внимание "Фонтанка".

Решение было принято "в связи с неисполнением обязательств". К примеру, Смольный вспомнил последние станции, которые были введены "Метростроем", — "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Работы были выполнены не очень качественно: на станциях фиксировали протечки, на "Проспекте Славы" не работали траволаторы.

Выполнять работы будет "Метрострой Северной столицы". Напомним, 65% акций принадлежит Петербургу. С 12 октября компания начала принимать на работу бывших сотрудников "Метростроя". Акционерное общество уже разместило конкурсы на госзакупки по поставке материалов для строительства метрополитена.

Piter.TV рассказал, какие станции собираются построить в Петербурге до 2045 года.

Фото: Piter.TV