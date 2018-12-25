"Мельница" и "Союзмультфильм" соболезнуют семьям жертв анимационной студии в Киото

Российские анимационные студии выразили соболезнования в адрес семей, которые лишились близких людей из-за пожара в японской аниме-студии Kyoto Animation.

Это, конечно, совершенно ужасная трагедия. Люди, идущие в анимацию, пытаются сделать что-то, чтобы скрасить нашу реальность и сделать ее чуть лучше, чем она есть. К сожалению, аниматоры — тоже часть материального мира, и ничто не может спасти нас от трагедии. Мои соболезнования родным погибших коллег и сотрудникам их студии. Мы с ними прокомментировал ситуацию директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев

Руководитель студии "Мельница" Александр Боярский также соболезнует всем, кого затронула эта трагедия.

Напомним, что пожар начался около половины одиннадцатого утра по местному времени. В Москве было пол пятого утра. Свидетели событий рассказали, что услышали несколько взрывов около студии. Затем из окон здания начал валить дым. На данный момент известно, что пострадало около 40 человек. Есть жертвы: 13 человек погибли. Однако, сведения уточняются. В Associated Press заявили, что жертвами могли стать 23 сотрудника аниме-студии, а ранения получили 36 человек.

На данный момент в трагедии считают виновным 41-летнего мужчину. Он пострадал при поджоге здания. Он госпитализирован в больницу.

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Видео: YouTube/毎日新聞 , 世界の動画チャンネル

Фото: Instagram