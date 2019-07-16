В новых сериях "Простоквашино" у почтальона Печкина появится возлюбленная

Ее будут звать Маргарита Егоровна, она няня сестры дяди Федора.

В мультфильме "Возвращение в Простоквашино" у почтальона Печкина появится возлюбленная, которую озвучит народная артистка России Татьяна Васильева. Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Новая героиня появится в сентябре, ее будут звать Маргарита Егоровна, она няня сестры дяди Федора. Актриса Татьяна Васильева уже приступила к озвучке.

Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер. Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше. Татьяна Васильева

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Новым "Простоквашино" заинтересовались зарубежные телеканалы.

Видео: Мультики студии Союзмультфильм