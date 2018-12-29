Новым "Простоквашино" заинтересовались зарубежные телеканалы

"Союзмультфильм" начнет коммерческие переговоры после завершения работы над первым сезоном.

Российским мультсериалом "Возвращение в Простоквашино" заинтересовались зарубежные телеканалы. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

Мультсериал показали в английском варианте на Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси. Большой интерес к "Простоквашино" проявили телеканалы из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. По словам Слащевой, студия начнет коммерческие переговоры после завершения работы над первым сезоном.

Первая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" вышла в апреле 2018 года. С этих пор "Союзмультфильм" публикует по серии в месяц. В мультике появились новые герои — младшая сестра Дядя Федора Вера Павловна и ее друг-грызун Тама-Тама.

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Видео: YouTube / Союзмультфильм