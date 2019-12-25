Сенатор Мексики случайно показала голую грудь во время переговоров в Zoom

При этом политик сказала, что не стыдится этого.

Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. По данным New York Post, женщина забыла выключить камеру после переговоров в Zoom.

Марта Люсия Мичер Камарена поняла, что что-то пошло не так, только после личных сообщений от коллег. На онлайн-встрече при этом были и журналисты. После этого сенатор принесла извинения всем участникам мероприятия. В это же время политик заявила, что не стыдится этого.

Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей. Марта Люсия Мичер Камарена

Многие коллеги поддержали сенатора и осудили тех, кто сделал скриншот с моментом обнажения.

В конце прошлого года Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов.

Фото: Twitter/ lawicha70