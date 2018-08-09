Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
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Ранее телеведущей пришлось удалить импланты из-за разрыва одного из них. Сейчас Кудрявцева пытается заесть стресс сладостями. Она проходит реабилитацию после нескольких операционных часов. Сейчас ей приходится носить специальный топ, который фиксирует молочные железы.
Ранее Piter.tv писал о том, что телеведущая Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант.
Фото: Instagram/leratv
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