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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Сегодня, 11:43
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lesjasap

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

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Ситуацию Кудрявцева описала как "все тлен, жизнь - боль".

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.

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Ранее телеведущей пришлось удалить импланты из-за разрыва одного из них. Сейчас Кудрявцева пытается заесть стресс сладостями. Она проходит реабилитацию после нескольких операционных часов. Сейчас ей приходится носить специальный топ, который фиксирует молочные железы.

Ранее Piter.tv писал о том, что телеведущая Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант.

Фото: Instagram/leratv
 

Теги: импланты, лера кудрявцева
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Новости шоу-бизнеса России,

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