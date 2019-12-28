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Телевудущая Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

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Недавно она перенесла срочную операцию.

Телеведущая Лера Кудрявцева, перенёсшая на днях экстренную операцию, опубликовала в Instagram фото разорвавшегося грудного импланта, который отравлял её организм не один год.

Зрелище, конечно, неприятное, но решила всё же показать вам эту "чудесную" картинку,

– написала Кудрявцева

Телеведущая поблагодарила всех за поддержку и понимание, а также дала советы девушкам, которые задумываются о грудных имплантах. Также ведущая попросила пластических хирургов "не нести пургу", а честно говорить обо всех возможных осложнениях.

Фото:leratv/instagram

Теги: кудрявцева
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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