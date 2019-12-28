Телевудущая Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева, перенёсшая на днях экстренную операцию, опубликовала в Instagram фото разорвавшегося грудного импланта, который отравлял её организм не один год.
Зрелище, конечно, неприятное, но решила всё же показать вам эту "чудесную" картинку,
– написала Кудрявцева
Телеведущая поблагодарила всех за поддержку и понимание, а также дала советы девушкам, которые задумываются о грудных имплантах. Также ведущая попросила пластических хирургов "не нести пургу", а честно говорить обо всех возможных осложнениях.
Фото:leratv/instagram
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