Телевудущая Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Недавно она перенесла срочную операцию.

Телеведущая Лера Кудрявцева, перенёсшая на днях экстренную операцию, опубликовала в Instagram фото разорвавшегося грудного импланта, который отравлял её организм не один год.

Зрелище, конечно, неприятное, но решила всё же показать вам эту "чудесную" картинку, – написала Кудрявцева

Телеведущая поблагодарила всех за поддержку и понимание, а также дала советы девушкам, которые задумываются о грудных имплантах. Также ведущая попросила пластических хирургов "не нести пургу", а честно говорить обо всех возможных осложнениях.

Фото:leratv/instagram