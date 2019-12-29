Так она отреагировала на то, что не будет вести премию "Муз-ТВ".

Лера Кудрявцева сравнила Ольгу Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!". Об этом ведущая написала в своём Instagram.

Так Кудрявцева отреагировала на то, что ее место ведущей на премии "Муз-ТВ" досталось Бузовой. Она вела её с 2003 года. Однако в 2020 году директор канала Арман Давлетьяров отдал эту позицию Бузовой.

- Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает много вопросов: а есть ли вообще дружба? - задалась вопросом ведущая.

Позже она выложила ролик из "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц перерезает её, не понимая, что делает.

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