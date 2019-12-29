Зеленский обматерил солиста группы Little Big

Конфликт произошел в начале нулевых.

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин рассказал о конфликте с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В шоу "Зашкварные истории" музыкант вспомнил, как украинский лидер обматерил его.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Сочи в 2000-х годах. Прусикин вместе с командой КВН из Соснового Бора жил в одном отеле с участниками "Квартала 95". Когда юмористы из Украины репетировали один из номеров, лидер Little Big начал передразнивать Зеленского. В ответ на насмешки Зеленский грубо высказался в адрес Прусикина.

Накануне стало известно, что эпатажная группа из Петербурга Little Big будет представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Многие российские артисты поддержали музыкантов. В частности, шансы на победу артистов оценил Филипп Киркоров.

Ранее мы писали, что менеджер Little Big ушёл из группы после новостей про "Евровидение.

Фото: кадр из программы "Зашкварные истории"