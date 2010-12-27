У артистки протек грудной имплант.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию в Петербурге. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте.

У артистки протек грудной имплант, Кудрявцеву пришлось оперировать в срочном порядке. Она назвала это вмешательство очень "агрессивным" и "срочным".

"Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция",, —заявила артистка.

По словам телеведущей, импланты в грудь она поставила в Петербурге около 15 лет назад. Врачи уверяли её, что "грудь хоть танком дави". Кудрявцевой также выдали пожизненный сертификат.

В настоящее время Кудрявцева заявила, что если в её Instagram около 200 девушек признается, что у них импланты, то она расскажет свою историю.

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Фото:leratv/instagram