Анастасия Вертинская ужаснула телезрителей внешним видом

Впервые за долгое время артистка появилась на телевидении.

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская появилась на телевидении после длительного перерыва и тут же ужаснула зрителей своим внешним видом. Об этом сообщила "Экономика сегодня".

Вертинская стала героиней программы "Ты не поверишь!" на НТВ, в которой ей посвятили сюжет в честь 75-летнего юбилея. Авторы программы отметили, что актриса молодо выглядит, напомнив о ее уходе в тень с экранов и сцены 20 лет назад. Отмечается, что сейчас Вертинская участвует в кулинарном бизнесе своего сына.

Телезрители признались, что не узнали в героине сюжета красавицу-актрису советского кино, и сказали, что Вертинская погналась за молодостью, но не смогла обмануть возраст пластическими операциями и стала выглядеть хуже. Некоторые, однако, вступились за артистку и отметили, что для своего возраста женщина хорошо выглядит, а негативные отзывы связаны с неудачными ракурсами и планами.

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