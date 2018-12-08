Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Клодин Оже ушла из жизни в возрасте 79 лет.

В Париже на 79-м году жизни умерла французская актриса и модель Клодин Оже. Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщает The Sun.

Клодин Оже родилась 26 апреля 1941 года. В 1958 году она получила титул "Miss France Monde" и представляла Францию на конкурсе красоты "Мисс мира". В этом же году Оже дебютировала в кино, сыграв в фильме "Кристина".

В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния". Роль агента 007 в четвертый раз исполнил британский актер Шон Коннери. Всего на счету Оже 79 ролей в фильмах и телесериалах. В частности, ее можно увидеть в таких кинокартинах как "Полицейская история", "Кровавый залив" и "Бабочка на плече".

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