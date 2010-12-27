Cкончалась французская актриса Анна Карина

Печальные новости сообщил ее супруг.

В Париже на 80-м году жизни скончалась французская актриса Ханна Карин Бланке Байер, известная как Анна Карина. Об этом сообщил её муж американский режиссёр Деннис Берри. Карина умерла 14 декабря, причины смерти не сообщаются.

Актриса была известна своими ролями в таких фильмах, "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Банда аутсайдеров" и "Безумный Пьерро". Она считается звездой фильмов французской "новой волны".

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что французское кино потеряло одну из своих главных легенд и осиротело.

Видео: YouTube / Nostalgies60"-70"-80"