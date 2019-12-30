Также очевидцы сообщили об эвакуации ТЦ "Балкании Нова".

В четверг, 9 января, стало известно о том, что в "Мега Дыбенко" экстренно эвакуировали по техническим причинам. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Также очевидцы сообщили об эвакуации ТЦ "Балкании Нова".

"Блин когда тренировка в меркурий в клп будет. Надоело работать", —шутят горожане.

Какие именно технические сбои произошли в ТЦ не уточняется.

Напомним, что сегодня по Петербургу снова прокатилась волна эвакуаций. Под неё попали суди и Пулково. В последний раз анонимы тревожили город в прошлом году, 27 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что пьяная петербургская бабушка выгнала маленькую девочку из дома.

Фото:Piter.TV