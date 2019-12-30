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Пьяная петербургская бабушка выгнала маленькую девочку из дома
Сегодня, 11:08
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IRINA_CHALKINA

Пьяная петербургская бабушка выгнала маленькую девочку из дома

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Полицейские передали ребёнка в медучреждение для осмотра.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что пьяная петербургская бабушка выгнала маленькую девочку из дома. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Девочка оказалась одна на улице в Калининском районе. К счастью, ребёнку помогла неравнодушная петербурженка, которая вызвала полицию. Как выяснилось, 9-летнюю девочку выгнала на улицу собственная бабушка. В итоге полицейские отправили девочку к медикам. У ребёнка обнаружили синяки. Как оказалось, юную петербурженку била мать.

Квартиру девочки посетил участковый. В квартире находилась 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьяне6ния, диалог с представителем правоохранительных органов так и не состоялся. 

Полицейские проводят проверку. 

Ранее мы сообщали о том, что в Омске несовершеннолетняя школьница с любовником жестоко убили мать девушки.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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