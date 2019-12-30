В Омске несовершеннолетняя школьница с любовником жестоко убили мать девушки

Появились подробности жестокого убийства 43-летней женщины.

В больнице скончалась 43-летняя женщина от множественных ранений, которая нанесла дочь с любовником.

Следственные органы РФ по Омской области сообщают, что по факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье Убийство". Как удалось выяснить, в ночь с 30 на 31 декабря ушедшего года, женщина застала свою 15-летнюю дочь за занятием сексом с 18-летним парнем. Между молодыми любовниками и женщиной на этой почве произошел конфликт, в ходе которого парень нанес женщине несколько ударов ножом. Дочь в это время наносила множественные удары молотком и ножом своей родной матери.

Женщина успела позвонить подруге, которая вызвала скорую. Но, несмотря на все усилия медиков, женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Любовники задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Piter.TV