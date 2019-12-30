Под Хабаровском мать насмерть заморозила 7-месячного младенца на балконе

Женщина оставила малыша на 5 часов на балконе, чтобы ребенок хорошо поспал.

Под Хабаровском в Николаевск-на-Амуре женщина заморозила своего сына на балконе.

Следственные органы по Хабаровскому краю сообщают, что расследуют обстоятельства смерти 7-месячного младенца, который обнаружен мертвым на балконе жилого дома. Как стало известно, женщина вынесла ребенка на балкон, чтобы тот хорошо поспал. Только спустя 5 часов "сна на свежем воздухе" мать поняла, что ребенок умер.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. СУ СК РФ по Новосибирской области

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