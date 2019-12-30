В Новосибирской области при пожаре в ТЦ погиб человек

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре в ТЦ " Центральный" в Искитиме Новосибирской области.

При разборе завалов после крупного пожара в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитиме Новосибирской области обнаружено тело погибшего мужчины.

Пожар начался утром, 8 января, в 10 часов 44 минут на вещевом рынке ТК "Центральный" в Искитиме. Потушить пожар удалось в 13 часов 05 минут. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Следственные органы СУ СК РФ по Новосибирской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

На место происшествия в короткие сроки прибыли следователи-криминалисты регионального следственного управления, которые приступили к выполнению неотложных следственных действий. Следователями уже назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. СУ СК РФ по Новосибирской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: Опубликовано письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО (фото).

Фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"