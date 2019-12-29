Брошенная "Ауди" шопоголика заблокировала Большую Конюшенную улицу

Днем 4 марта автомобилисты, проезжающие по Большой Конюшенной улице, попали в незапланированную пробку. Виновником крупного затора оказался владелец черной "Ауди", который неудачно припарковал автомобиль.
По словам сердитых водителей, хозяин иномарки бросил свою машину, не указав номера телефона для связи, и ушел в магазины. Возвращения неторопливого автомобилиста вся улица, забитая автомобиля, ждала порядка 15 минут.
Ранее мы рассказывали, что поджегший чужую иномарку злоумышленник попал на видео.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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