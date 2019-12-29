Поджегший чужую иномарку злоумышленник попал на видео

В машине выгорел моторный отсек.

Поджигателя припаркованной у дома №10 по улице Шотмана иномарки зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Чужая машина, как рассказали в городском ГУ МВД, пострадала утром 3 марта.

Пламя на "Киа Рио" под окнами дома заметил сам владелец машины и позвонил в полицию. В автомобиле выгорел моторный отсек, в результате поджога никто не пострадал. Камеры позволили установить, что незадолго до возгорания неизвестный мужчина в куртке с капюшоном примостил пакет с непонятным содержимым на капот иномарки, после чего поджег сверток и скрылся.

Полиция ищет злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Piter.TV