Полиция нашла похитителей предпринимателя с Просвещения

Мужчину увезли в заброшенное здание и требовали денег.

В Петербурге задержали трех местных жителей, которых подозревают в похищении предпринимателя. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 января на проспекте Просвещения. Подозреваемые подошли к только что закрывшему ИП предпринимателю и представились полицейскими. Затем мужчину увезли в заброшенное здание в садоводстве "Большое Коновалово" в Ломоносовском районе Ленобласти, избили и потребовали миллиона.

Вскоре похитители узнали, что супруга заложника обратилась в полицию. Потерпевший пообещал собрать деньги, и его увезли в другое место. Оттуда он вызвал такси и сразу же попросил отвезти его к настоящим полицейским.

Подозреваемых задержали два дня назад по местам жительства. 50-летнего Юрия Сапановича нашли у него дома в Петергофе, 48-летний Джонни Пицхелаури – в Янино, а 57-летнего Гусейна Бадирханова увезли из садоводства "Выборжец" в массиве Мертуть. В их домах нашли мобильные телефоны, пластиковые хомуты, травматический пистолет и поддельные удостоверения сотрудников полиции.

Все трое ранее были судимы за грабежи, разбои и организацию ОПГ. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV