В Тихвине двое похитили 16-летнего школьника и вывезли в лес

Его подозревают в угоне автомобиля.

Накануне вечером двое на внедорожнике вывезли трудного подростка в лес Тихвинского района Ленобласти. Юношу с помощью пощечин принуждали вернуть угнанный автомобиль. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 1 марта обратилась бабушка школьника. Она рассказала, что неизвестные у подъезда дома в шестом микрорайоне затолкали ее 16-летнего внука в джип и скрылись. Мальчик ходит в 9 класс и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как оказалось, подростка похитили 42-летний хозяин "Джипа Гранд Чероки" и его 26-летний приятель. Они считают, что мальчик похитил легковушку. Сам подросток сказал, что оставил машину в полутора километрах от деревни Лазаревичи. На деле её там не оказалось. После нескольких пощечин подросток вернулся домой пешком.

От опекунов подростка заявление в полицию не поступало, хотя о том, что его увезли, сообщили именно они.

Ранее в Петербурге готовили похищение частного детектива из Москвы.

Фото: Piter.TV