В Петербурге готовили похищение частного детектива из Москвы

Злоумышленники собирали сведения о детективе и её семье, следили с помощью GPS-трекеров.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту приготовления к похищению жительницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

К полицейским обратилась сама женщина, которая работает частным детективом. Женщина сообщила, что её собираются похитить, чтобы узнать, где находится 6-летний сын ее доверительницы. Следователям удалось выяснить, что злоумышленники, действительно, собирали сведения о детективе и её семье, следили с помощью GPS-трекеров.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Приготовление к похищению человека".

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Фото: Piter.TV