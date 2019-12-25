В Кирове поймали сутенера, который отбирал у девушек паспорта и заставлял заниматься проституцией

Мужчина промышлял сутенерством около 4 лет.

В Кирове поймали сутенера, который отбирал паспорта у девушек и вынуждал заниматься оказанием сексуслуг.

Региональные следственные органы СКР по Кировской области сообщают, что ими возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека из корыстных побуждений" и "организация занятия проституцией" в отношении 35-летнего жителя Кирова. По версии следствия, свою противозаконную деятельность мужчина вел с 2017 года по настоящее время. Мужчина в соцсетях размещал объявления об оказании сексуальных услуг женщинами за вознаграждение и набирал девушек.

Девушек заниматься оказанием сексуальных услуг заставлял тем, что отобрав у них документы, ставил их в зависимое от себя положение. Одна из таких девушек (32 года) отказалась зажиматься проституцией и сбежала. Сутенер выследил ее и держал в своей машине против ее воли. Однако, девушку освободили сотрудники ФСБ, а организатора сексбизнеса задержали.

В настоящее время следователи регионального Следственного комитета проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Кировской области

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают другие противоправные действия данного гражданина.

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Фото: СУ СК РФ по Кировской области